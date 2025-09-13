El complejo que se construye en las inmediaciones del Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, batió récord de valor por metro cuadrado

Un informe de Bloomberg señala que un complejo de lujo que se construye en el norte de Bogotá conformado por 202 apartamentos no solo logró venderse casi en su totalidad tres años antes de que finalice la construcción, sino que el precio del metro cuadrado fue de 24 millones de pesos, 6 millones más que el récord establecido el año pasado en la capital y en medio de un sector que se encuentra mayoritariamente estancado.