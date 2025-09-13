CONFIDENCIALES
El complejo que se construye en las inmediaciones del Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, batió récord de valor por metro cuadrado
El proyecto Quora alcanzó un valor de 24 millones de pesos por metro cuadrado.
Un informe de Bloomberg señala que un complejo de lujo que se construye en el norte de Bogotá conformado por 202 apartamentos no solo logró venderse casi en su totalidad tres años antes de que finalice la construcción, sino que el precio del metro cuadrado fue de 24 millones de pesos, 6 millones más que el récord establecido el año pasado en la capital y en medio de un sector que se encuentra mayoritariamente estancado.
De hecho, es un metro cuadrado más caro que el de algunos apartamentos de lujo en los barrios elegantes de Polanco, en Ciudad de México, o Ipanema, en Río de Janeiro. El proyecto, conocido como Quora, está situado junto al parque El Virrey y lo levanta Cimento, una empresa conjunta entre las constructoras Amarilo, de Colombia, y Spectrum, de Guatemala.