El complejo que se construye en las inmediaciones del Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, batió récord de valor por metro cuadrado

El proyecto Quora alcanzó un valor de 24 millones de pesos por metro cuadrado.

Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2025, 6:29 a. m.
Quora, el proyecto de vivienda de lujo en el norte de Bogotá, rompió récords en ventas y precios por metro cuadrado en la capital. | Foto: Amarilo

Un informe de Bloomberg señala que un complejo de lujo que se construye en el norte de Bogotá conformado por 202 apartamentos no solo logró venderse casi en su totalidad tres años antes de que finalice la construcción, sino que el precio del metro cuadrado fue de 24 millones de pesos, 6 millones más que el récord establecido el año pasado en la capital y en medio de un sector que se encuentra mayoritariamente estancado.

Contexto: ‘Bloomberg’ destacó el proyecto de renovación urbana del norte de Bogotá, Quora, como “el oxígeno” del sector de la construcción en el país

De hecho, es un metro cuadrado más caro que el de algunos apartamentos de lujo en los barrios elegantes de Polanco, en Ciudad de México, o Ipanema, en Río de Janeiro. El proyecto, conocido como Quora, está situado junto al parque El Virrey y lo levanta Cimento, una empresa conjunta entre las constructoras Amarilo, de Colombia, y Spectrum, de Guatemala.

