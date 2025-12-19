CONFIDENCIALES

El extraño secretismo en 4-72

La compañía se abstuvo de responder cuestionamientos de SEMANA.

Redacción Confidenciales
20 de diciembre de 2025, 4:48 a. m.
Empresa 4-72.
Empresa 4-72. Foto: HEIDY LEÓN

Pese a que hay fuertes denuncias por aparentes irregularidades sobre las contrataciones del Gobierno Petro con 4-72, la compañía se abstuvo de responder cuestionamientos de SEMANA. Al solicitar los requerimientos de los servicios que le ha prestado al Ejecutivo, las facturas de las compras y las evidencias de las actividades realizadas, se acogió al “secreto comercial e industrial”.

Exclusivo: la fiesta de 4-72. Esa entidad se convirtió en un operador logístico del Gobierno Petro. Así logra millonarios contratos con entidades

Para las directivas, revelar estos datos expondría las estrategias y costos “que afectan nuestra competitividad en el mercado”. Mientras tanto, siguen creciendo las sospechas de posibles inconsistencias en la contratación en los ministerios y departamentos del alto Gobierno, cuyas respuestas no conocerá el país por el secreto que ampara a la empresa.

