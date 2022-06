Confidenciales El futuro de Rodolfo Hernández tras la elección presidencial

Después de la derrota este domingo, el estratega argentino Ángel Beccassino confirmó a SEMANA que Rodolfo Hernández asumirá la curul de senador de la oposición. Aunque el ingeniero no lo ha dicho oficialmente, hay quienes creen que no sería tan fácil porque a Hernández le gusta vivir en Bucaramanga y difícilmente se radicará en Bogotá. De hecho, el excandidato tiene planeado un safari por África y después tomar decisiones, entre ellas, si aspira a la Gobernación de Santander. La que sí ocupará su curul en la Cámara de Representantes será Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial. Aunque no lo ha hecho oficial, ya le hizo saber a sus más cercanos colaboradores que será congresista. Aunque muchos esperaban que el exalcalde de Bucaramanga fuera la cabeza de la oposición, eso no ocurrió. Por el contrario, dijo que estaba listo para apoyar a Petro.