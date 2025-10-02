“El Gobierno Nacional pretende expropiar las pensiones de los trabajadores”: Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón lanzó una voz de alerta sobre lo que puede pasar con la reforma pensional de Gustavo Petro. “El gobierno quiere expropiar 9 billones de pesos de trabajadores en el país. Con pensiones buscando tapar su déficit fiscal, su hueco. Pretende coger sin autorización 9 billones de pesos de trabajadores de alto riesgo en el país que a través de los años han venido aportando para tener derecho a su pensión. Hacer uso de esos recursos, desviarlos sin autorización de ellos no es otra cosa que una expropiación", señaló en un video que publicó en sus redes sociales.

Pinzón explicó que esa vía elegida por la Casa de Nariño lo que realmente plantea es “tomar unos fondos que no le son propios al gobierno para usarlos en objetivos que si bien es cierto pueden decir que son loables, son inapropiados. Esto es atentar contra la libertad, esto es atentar contra la posibilidad que tiene cada ciudadano de hacer uso de sus recursos y de hacer su ahorro pensional libre libremente".

Y luego concluyó que “la verdad es que esto le causa un daño al país, crea un problema de estabilidad, afecta el ahorro del público y con ello se sigue deteriorando las condiciones de inversión en el país. No puede ser. El gobierno no puede seguir por este camino de tratar de estatizarlo todo, de quitarle a la gente sus bienes, sus derechos, sus recursos”.