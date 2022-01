Confidenciales El incómodo trino de la expareja de Sergio Fajardo

La psiquiatra Lucrecia Ramírez-Restrepo, expareja del candidato presidencial Sergio Fajardo, sorprendió en las redes sociales con un trino en el que se refería al exgobernador de Antioquia. “Me consta que él no sabe de verdad, justicia y reparación. Por eso dice tan campante que pasemos la página. Es que de verdad no entiende. Ha conseguido que tantas veces en su vida privada pasen la página, que está convencido de que en el mundo público también le van a hacer caso”, dijo Lucrecia. Esto se dio en respuesta a la polémica que armó un trino de Fajardo, en el que propuso pasar la página del conflicto armado. Mientras ella les dijo a los periodistas que con ese mensaje lo había dicho todo, el candidato aseguró: “De temas privados no hablo”.