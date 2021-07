Confidenciales El recordatorio de Margarita Rosa de Francisco a J Balvin sobre las protestas en Colombia

Nuevamente la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco se pronunció sobre lo que está ocurriendo en Colombia y en esta oportunidad hizo un especial llamado al cantante de reguetón J Balvin.

“A mí me encanta J Balvin. Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”, trinó De Francisco. Como era de esperarse, varios usuarios reaccionaron y le respondieron, algunos respaldándola, otros criticándola.

En una de esas respuestas se lee: “Dizque detener masacre... está hablando de los muertos que tienen los vándalos en su haber? Conchuda!”, a lo que la actriz respondió: “Exacto. Los mismos vándalos que se han robado la plata de tus impuestos”.

