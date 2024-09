El reversazo de la ANT con tierras en el Páramo Los Nevados que iban a ser entregadas a indígenas

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, pasó de afirmar que era “falso” que la entidad estuviera buscando comprar tierras en el páramo Los Nevados para comunidades indígenas a publicar una carta en la que frenó el proceso interno de la agencia para esa adquisición. Lo particular es que hasta el lunes de esta semana, durante una reunión en la Casa de Nariño, la ANT no quería ceder en esa pretensión y la dirección terminó reculando la decisión con un pronunciamiento de un asesor y no del mismo director. ¿Hubo regaño en el Gobierno a Harman por ofertar tierras de páramo a los indígenas?