CONFIDENCIALES
Elección de infarto en la Costa: los Char se enfrentan con Petro
La elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico enfrenta a los hermanos Char y mide fuerzas políticas en Barranquilla.
El 3 de octubre, la casa Char, el clan político más importante de Barranquilla, demostrará quién de sus principales líderes tiene más poder: Álex Char, hoy alcalde de la capital del Atlántico, o su hermano Arturo Char, exsenador. Ambos están enfrentados políticamente por la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico. Álex, por ejemplo, apoya al candidato Leyton Barrios, mientras que Arturo, a Danilo Hernández.
SEMANA confirmó que a la esposa del candidato Hernández, ungido por Arturo Char, le pidieron la renuncia a su cargo como asesora en la Alcaldía de Barranquilla en medio de esta puja por el poder. En total son 19 candidatos a la rectoría. Quienes tienen más opción son los bendecidos por los Char y Wilson Quimbayo, abogado respaldado por Gustavo Petro.