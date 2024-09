Entregan doctorado ‘honoris causa’ a exalcaldesa de Policarpa, Nariño: ¿de qué se trata?

De igual manera, agregó que: “Quiero expresar mi gratitud a todos los miembros de la comunidad UDH por considerarme digna de este prestigioso reconocimiento. Me siento humilde y, a la vez, llena de alegría y satisfacción por haber sido seleccionada para recibir este honor. Este doctorado honoris causa es un reconocimiento no solo a mi trabajo y esfuerzo, sino también a la pasión y dedicación que he puesto en el trabajo por la paz. Me comprometo a seguir trabajando arduamente y a ser un ejemplo para las futuras generaciones”.