Error en la Fiscalía con alias El Montañero

La Fiscalía está en el centro de la polémica por el salvoconducto que autorizó para los líderes de las estructuras criminales de Medellín que negocian la paz total. Aunque al principio suspendió 23 órdenes de captura y luego reversó 16 de ellas, mantuvo siete. Una de ellas está errada: la Fiscalía cayó en el juego de alias el Montañero, cabecilla de la peligrosa banda El Mesa.

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El criminal, cuyo nombre real es Luis Rodríguez, usa tres identidades para evadir a la justicia y el ente acusador avaló una de las cédulas falsas en la polémica resolución: 70697634 (correspondiente, supuestamente, a Gustavo Adolfo Pérez Peña). SEMANA confirmó con la Registraduría que ese documento de identidad está cancelado, pero la Fiscalía lo usó en un documento oficial. Como dijo una fuente judicial: “Al parecer, no se tomaron la tarea de verificar quiénes eran esos siete, no los individualizaron”.