Confidenciales Este fue el pedido de Miguel Polo Polo al presidente de la Cámara de Representantes

Este miércoles, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, le hizo un pedido a través de su cuenta de Twitter al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

“Señor David Racero, estoy cansado de que sistemáticamente saboteen el audio y video de mis intervenciones en el Congreso, en las transmisiones de YouTube. Ya he pasado cartas, he avisado en sistemas, pero el problema persiste. He tenido buena fe, pero solo a mi me pasa ¿Hasta cuando?”, dijo el congresista.

Sr @DavidRacero estoy cansando de que sistemáticamente saboteen el audio y video de mis intervenciones en el Congreso, en las transmisiones de YouTube. Ya he pasado cartas, he avisado en sistemas pero el problema persiste. He tenido buena fe, pero solo a mi me pasa ¿Hasta cuando? — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) November 17, 2022

Ante esto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico no le ha respondido, por lo menos públicamente, a Polo Polo.

Este último, recientemente arremetió en su cuenta de Twitter contra sectores favorables al presidente Gustavo Petro quienes convocaron a movilizaciones en diferentes ciudades del país para este martes 15 de noviembre, con el objetivo de manifestar su respaldo al mandatario en los primeros 100 días de su gobierno.

“El nivel de invisibilidad de los mamertos rompe récords. Se los clavan parados con una reforma tributaria, y salen como borregos pendejos a hacer marchas, pero esta vez para apoyarla”, expresó el representante Polo Polo.

“Definitivamente los petristas son un ejército de zombis sin cerebro al servicio de la guerrilla”, concluyó en su publicación.