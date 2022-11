Presidente Gustavo Petro dice que las manifestaciones en su contra han sido “muy pequeñas”

Los sectores de oposición no esperaron a que el presidente Gustavo Petro se instalara en la Casa de Nariño cuando ya estaban en las calles protestando en rechazo a las reformas propuestas por el jefe de Estado.

En sus primeros 100 días de Gobierno, el mandatario ha tenido que enfrentar tres movilizaciones convocadas por la Gran Marcha Nacional, a las que se suman las manifestaciones de los trabajadores del sector minero en rechazo a la reforma tributaria y los motociclistas, que se quejaban por la escasez de lugares para conseguir el Soat.

Los opositores a Petro han llegado incluso a pedirle la renuncia, cuando no lleva ni cuatro meses en el cargo.

“Petro fue capaz de liderar el paro de 2021 que acabó con buena parte de la economía y miles de mipymes; hoy pasan a pupitrazo las reformas que empobrece en el país, un paro facilita el camino de Petro, él quiere el paro y culpar a los empresarios, busca pobreza y por eso quiere destruir el modelo económico de Colombia”, señala un comunicado firmado por Pierre Onzaga Ramírez, vocero de la Gran Marcha Nacional.

Hasta el momento, el mandatario había rehusado a expresarse frente a las movilizaciones en su contra, pero en las últimas horas, en medio de una entrevista con el medio internacional France 24, Petro rompió el silencio frente al tema.

“No me acabé de posesionar y ya se citaban manifestaciones en contra, pensaban que iban a ser muy grandes, pero hasta ahora han sido muy pequeñas”, señaló Petro.

El jefe de Estado también se quejó de que algunos sectores han intentado ver “cómo rompen la coalición mayoritaria que logré conformar en el Congreso, pero hasta el momento no han podido”.

El mandatario también resaltó los resultados de algunas encuestas en las que su favorabilidad se sitúa por encima del 60 %.

“Hasta el momento, la fortaleza del Gobierno es alta, en la sociedad, en lo político, la construcción de ese frente que permitió ganar”, expresó el mandatario.

Marcha a favor

Si bien son más las movilizaciones que se han dado en contra del Gobierno, los seguidores de Petro también han salido a las calles a defender la gestión del jefe de Estado.

Así ocurrió este martes 15 de septiembre, cuando en conmemoración por los 100 días de Petro en el poder, sectores sociales y políticos salieron a expresarle su respaldo al presidente, aunque el senador Gustavo Bolívar, uno de los impulsores de la jornada, reconoció que las personas que respaldan al mandatario no salieron masivamente a apoyarlos en esa movilización por varias razones.

“En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil. Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas que amamos esta causa y la defendemos 24/7. ¿Quiénes no salieron?”, preguntó Bolívar.

El senador explicó que no salieron a las calles quienes no tienen cómo transportarse o los que consideran que Petro no necesita medir su respaldo en las calles y que, para él, es una opinión respetable. Criticó que habría personas que “usan a Petro para llegar, pero luego lo olvidan”.

Además, les tiró una pulla a compañeros de su sector, a quienes llamó “mezquinos”, porque, según él, no van si la marcha es convocada por “otro”. “Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”, afirmó Bolívar.

Desde sectores de la oposición resaltaron que las marchas no lograron un amplio respaldo y cuestionaron que algunos congresistas del Pacto Histórico se ausentaron del Congreso por asistir a las marchas.

“Menos marchas y más trabajo. Ya ganaron las elecciones y la responsabilidad con el país es mayúsculo”, aseguró el exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se burló por lo que consideró la poca asistencia de seguidores del petrismo en la plaza de Bolívar. “En el plantón de apoyo a los 100 primeros días de Petro socialismo, hay más palomas que gente”, afirmó la congresista de oposición.