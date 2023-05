Confidenciales Expresidente Iván Duque califica de mentiroso a Mancuso y dice que “quiere ingresar a la JEP para tener el beneficio de no prisión”

Este lunes, el expresidente Iván Duque se refirió a las declaraciones de Salvatore Mancuso contra integrantes del Gobierno Uribe.

“Salvatore Mancuso está lanzando ataques a funcionarios del Gobierno que lo sometió a la justicia y que lo extraditó a Estados Unidos. Mancuso tiene deudas pendientes con la justicia colombiana, con Justicia y Paz, él sabe que le corresponde pagar cárcel en Colombia por delitos cometidos en nuestro país. ¿Qué busca él? Que le abran la puerta de la JEP para que goce del beneficio de la no prisión. Al mismo tiempo, quién sabe si más adelante está buscando también el beneficio de la no extradición. Son criminales que toda la vida han atentado contra el pueblo colombiano. Darle credibilidad a esos testimonios, sin pruebas, que están basados únicamente en la venganza, es un gran error. La única entidad que puede determinar si lo que está diciendo el señor es cierto o no es la justicia, a partir de la evidencia. Claramente, por todo lo que ha dicho durante tantos años, es una mentira más de Mancuso”, dijo el expresidente Duque.

Además, el expresidente habló del ELN. “El ELN lleva mamándole gallo al Estado colombiano durante cinco décadas mientras sigue cometiendo todo acto de fechorías. Si el ELN tiene voluntad de paz, tiene que liberar a los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Estamos hablando que es una organización anárquica”, aseguró el exmandatario.