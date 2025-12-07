Suscribirse

Gustavo Petro increpa a Polo Polo: “¿Cómo así? Se llenaba la boca diciendo”

El presidente comentó un trino en el que el congresista rectifica una afirmación sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 12:36 p. m.
Miguel Polo Polo y Gustavo Petro
Miguel Polo Polo y Gustavo Petro | Foto: Montaje SEMANA.

Tras el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay, se evidenció que su sistema de protección presentaba fallas y que el mismo precandidato había pedido reforzarlo múltiples veces. En ese contexto, Miguel Polo Polo dijo que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, tenía las “manos manchadas de sangre”.

Rodríguez acudió a la Corte Suprema y ese organismo ordenó a Polo Polo rectificar. El congresista publicó un trino en el que dijo: “De acuerdo con la audiencia de conciliación realizada en la Corte Suprema de Justicia ante la honorable magistrada Cristina Lombana y el querellante, Augusto Rodríguez, me permito rectificar que la información sobre las más de veinte solicitudes de protección del senador Miguel Uribe la conocí por declaraciones de su abogado, Víctor Mosquera, en entrevistas y en diversas fuentes noticiosas; no de manera directa, por lo cual no me consta dicha información”.

Contexto: “Le pedimos con todo respeto”: mujer rompió el protocolo e interrumpió a Petro; así reaccionó el presidente

Agregó que: “Asimismo, frente a la presunta retirada de la camioneta asignada al concejal Andrés Barrios, aclaro que supe de ello por entrevistas concedidas por el mismo concejal en medios nacionales, y no por conocimiento propio. Rectifico que no me consta que el señor Augusto Rodríguez tenga, de manera directa, las manos manchadas de sangre por la muerte del senador Miguel Uribe”.

El presidente Petro comentó ese trino así: “¿Cómo así? ¿No se llenaba la boca diciendo que Augusto Rodríguez, de la UNP, estaba comprometido en la muerte del senador Uribe Turbay, y ahora tienen que retractarse?”.

