Confidenciales Hay que respetar: la verdad sobre la hija desaparecida de Rodolfo Hernández

Los opositores de Rodolfo Hernández han acudido a todo tipo de especulaciones sobre la suerte de Juliana, la hija mayor adoptada del candidato presidencial, y desaparecida desde hace más de 17 años. El ELN dijo que nunca la habían secuestrado y algunos medios divulgaron que su cédula sigue activa. Desde enero de 2022, SEMANA informó que Juliana aún tiene a su nombre un apartamento que le regaló su padre en el barrio Sotomayor, en el oriente de Bucaramanga, y el dinero del arriendo está consignado a una cuenta bancaria que aún permanece a su nombre. A ella le pagan impuestos, retención en la fuente, entre otros, pero desde 2021 la familia emprendió una acción judicial para que la declaren víctima de desaparición forzada. Es decir, mientras no exista una sentencia, la situación civil de la mujer no cambiará. Por cierto, también tiene asiento en la junta directiva de la empresa, así ella no esté presente.