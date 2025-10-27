Suscribirse

Iván Cepeda toma una importante decisión electoral y dice que no irá a debates a insultar

El candidato ganador de la consulta del 26 de octubre aseguró que la izquierda se consolidó como la “fuerza más grande e influyente”.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 12:23 p. m.
Iván Cepeda
Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico. | Foto: NELSON CARDENAS

Iván Cepeda ganó este domingo la consulta de la izquierda. El senador dio unas palabras al cierre de la jornada electoral en las que lanzó su hoja de ruta y celebró la votación que alcanzaron en todo el país. “El Pacto Histórico sin duda es la fuerza más grande, influyente y poderosa que hay en el país... Es la fuerza democrática que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó.

Cepeda aseguró que el próximo paso es llegar a consolidar el llamado frente amplio y aseguró que sus adversarios políticos hicieron de todo para evitar que llegaran a esta etapa. Recordó que el Pacto Histórico no tiene personería jurídica y le pidió al Consejo Nacional Electoral ese reconocimiento. “No es una alianza electoral, es una fuerza política que queremos que se construya sobre compromisos programáticos y no burocráticos”, aseguró.

Contexto: Iván Cepeda se pronuncia tras haber ganado la consulta del Pacto Histórico: “Es la fuerza más grande”

En ese discurso, el líder de izquierda compartió una decisión que tomó: “No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultos y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro, que merece todo el respeto en Colombia y el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado".

Cepeda recordó que hizo una campaña sin “insultos” y que nunca ha irrespetado a sus contrincantes y que así quiere mantenerse.

