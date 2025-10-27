Iván Cepeda toma una importante decisión electoral y dice que no irá a debates a insultar

Iván Cepeda ganó este domingo la consulta de la izquierda. El senador dio unas palabras al cierre de la jornada electoral en las que lanzó su hoja de ruta y celebró la votación que alcanzaron en todo el país. “El Pacto Histórico sin duda es la fuerza más grande, influyente y poderosa que hay en el país... Es la fuerza democrática que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó.

Cepeda aseguró que el próximo paso es llegar a consolidar el llamado frente amplio y aseguró que sus adversarios políticos hicieron de todo para evitar que llegaran a esta etapa. Recordó que el Pacto Histórico no tiene personería jurídica y le pidió al Consejo Nacional Electoral ese reconocimiento. “No es una alianza electoral, es una fuerza política que queremos que se construya sobre compromisos programáticos y no burocráticos”, aseguró.

En ese discurso, el líder de izquierda compartió una decisión que tomó: “No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultos y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro, que merece todo el respeto en Colombia y el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado".