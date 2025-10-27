CONFIDENCIALES
Iván Cepeda toma una importante decisión electoral y dice que no irá a debates a insultar
El candidato ganador de la consulta del 26 de octubre aseguró que la izquierda se consolidó como la “fuerza más grande e influyente”.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Iván Cepeda ganó este domingo la consulta de la izquierda. El senador dio unas palabras al cierre de la jornada electoral en las que lanzó su hoja de ruta y celebró la votación que alcanzaron en todo el país. “El Pacto Histórico sin duda es la fuerza más grande, influyente y poderosa que hay en el país... Es la fuerza democrática que se ha medido en las urnas con los ciudadanos y ciudadanas”, afirmó.
Cepeda aseguró que el próximo paso es llegar a consolidar el llamado frente amplio y aseguró que sus adversarios políticos hicieron de todo para evitar que llegaran a esta etapa. Recordó que el Pacto Histórico no tiene personería jurídica y le pidió al Consejo Nacional Electoral ese reconocimiento. “No es una alianza electoral, es una fuerza política que queremos que se construya sobre compromisos programáticos y no burocráticos”, aseguró.
En ese discurso, el líder de izquierda compartió una decisión que tomó: “No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas, insultos y contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro, que merece todo el respeto en Colombia y el mundo por la labor que ha hecho como jefe de Estado".
Cepeda recordó que hizo una campaña sin “insultos” y que nunca ha irrespetado a sus contrincantes y que así quiere mantenerse.