“Jesús ve con tristeza que los ricos nademos en lujos”: la reflexión de Gustavo Bolívar en Semana Santa

A través de X (Twitter), Bolívar mencionó un listado de acciones que no le “sirven” y no le “gustan” a Jesucristo.

“A Jesús no le sirve que le oremos de rodillas mientras discriminamos y humillamos a los pobres, a la gente de otra raza, otro sexo u otra nacionalidad. A Jesús no le sirve que vayan a Misa a confesar pecados si después de la absolución vuelven a repetirlos. A Jesús no le gusta la gente hipócrita, falsa y envidiosa que goza con el dolor y los fracasos ajenos pero que sufre con los éxitos del prójimo. A Jesús le desagradan las personas que manejan un doble discurso moral”, señaló en su escrito.