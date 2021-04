Confidenciales La justicia colombiana empezó a digitalizarse

Después de un largo proceso, el consorcio Linktic-Muscogee resultó elegido para la implementación de la plataforma para el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ) en 200 despachos judiciales del país. El valor adjudicado fue de 22.000 millones de pesos y su implementación tendrá una duración de 12 meses. El proyecto permitirá una justicia más cercana al ciudadano.

No obstante, la idea es que poco a poco se pueda ir avanzando para digitalizar los más de 5.000 despachos judiciales que hay en el país. Sin duda la pandemia impulsó este proceso para que se diera la transformación a la virtualidad.

“El acceso a la justicia es un derecho fundamental de los colombianos, y a buena hora llegó la modernización. Este sistema permitirá una justicia más cercana al ciudadano. Se empieza a pagar una deuda histórica, que busca disminuir los índices de impunidad, y con este proceso lo vamos a lograr. Hay que unir esfuerzos. La responsabilidad no es solo de los jueces; cuando la justicia en el siglo XXI no es en línea, ocasiona que muchas veces los procesos se pierdan, se engaveten y la justicia no llegue a tiempo”, afirma Fernán Ocampo González, CEO de LinkTIC.

El Gobierno nacional había anunciado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para poner en marcha la primera fase del proyecto. Sobre este tema, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que el 95 % del crédito estaría destinado a la rama judicial, mientras que 5 % restante será para las entidades de la Rama Ejecutiva, la cual cumple las funciones jurisprudenciales.