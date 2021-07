Confidenciales La última garrotera de los verdes

No hay un solo día en el que los integrantes de la Alianza Verde no estén enfrentados por diferencias políticas de cara a las elecciones de 2022. El último encontrón corrió por cuenta de la presencia de Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Carlos Andrés Amaya en un evento con precandidatos de la Coalición de la Esperanza en Cúcuta, entre ellos, Sergio Fajardo. El ala más cercana a la izquierda radical, que quisiera ver al partido en una coalición con Gustavo Petro, no vio con buenos ojos ese encuentro. Oficialmente, la Coalición de la Esperanza tomó distancia de la Alianza Verde, mientras definen sus diferencias internas. La próxima cita de los verdes será el 6 de agosto, en la que intentarán definir el mecanismo y la fecha para escoger a su precandidato presidencial.