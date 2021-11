Confidenciales Las 55 pruebas de Eduardo Montealegre contra Uribe

Eduardo Montealegre se ha caracterizado por hacer intervenciones extensas y salidas de tono en la audiencia de preclusión de Álvaro Uribe. Este viernes le tocó su turno de nuevo. El exfiscal tardó varias horas y pidió 55 pruebas en el proceso. Montealegre intentó explicarlas una a una y se ganó un regaño de la jueza. Ella le explicó que la audiencia de preclusión no es el momento para hacer esa solicitud y que debe esperar a que tenga lugar la audiencia preparatoria. El exfiscal se enojó tanto que acusó a la jueza de romper su relato abruptamente y no prosiguió con su intervención. Los presentes se sorprendieron no solo por la grosería, sino de que todo un exfiscal tuviera este tipo de respuestas a los argumentos jurídicos de la jueza. Montealegre pareciera ciego de odio. ¡Qué vergüenza!