Confidenciales Las fracturas irreparables de la Coalición Centro Esperanza

Las polémicas alianzas políticas de Alejandro Gaviria han vuelto insostenible la Coalición Centro Esperanza. La situación ha llegado a tal extremo que, en una entrevista con Vicky Dávila y Jairo Lozano en SEMANA, Jorge Enrique Robledo dijo que Gaviria los “faltoneó” al buscarse dichos apoyos. Además, advirtió que, si Gaviria gana la consulta del próximo 13 de marzo, no lo apoyará. Robledo sostuvo que hacía esa advertencia desde ya para “no quedar como un faltón”. Los demás integrantes de dicha convergencia, como Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, pueden estar pensando lo mismo, pero aún no lo han dicho. El tiempo parece estar dándole la razón a Íngrid Betancourt. Gaviria parece no darse por aludido.