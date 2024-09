María Fernanda Cabal arremete contra Petro y pide que se haga una prueba médica, tras polémico discurso

“Los colombianos nos hemos dividido entre quijotes que aún cabalgamos y los que quieren matar a los quijotes, silenciarlos. Un ejército de quijotes me soñaba yo en Colombia, y creo que lo logré: 11 millones y medio de quijotes buscando deshacer los entuertos que ha sido la historia de Colombia”, dijo.

Posteriormente, elogió este libro y lo llamó “revolucionario”. “Deshaciendo entuertos, cabalgando mi rocinante, llevando mi lanza y con mi escudero al lado para que no me pase nada malo, puedo ir por todos los rincones del mundo, cabalgando, deshaciendo todos los entuertos del mundo. ¡Qué libro tan revolucionario ese!, no era, sino juntar al Quijote de la Mancha errante y Rousseau y teníamos la tesis de nuestra propia libertad”, expresó.