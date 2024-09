No hubo quórum en el Senado para reconocer a Edmundo González como presidente electo

Pese a que cerca de 37 congresistas aprobaron la medida, la votación no tuvo quórum, lo cual generó distintas reacciones. La senadora, Angélica Lozano, lamentó que muchos de los legisladores no participarán de esta y le mandó un mensaje al vecino país.

“37 - 3 la votación para que el Senado reconozca como presidente electo de Venezuela a Edmundo González. No hubo quórum, somos 105, votamos 40. Fuerza Venezuela, no hay mal que dure cien años, y el fraude cometido por el dictador Maduro no es tolerado por 37 senadores colombianos”, escribió en su cuenta personal de X (Twitter).