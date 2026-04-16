La candidata presidencial Paloma Valencia visitó la frontera de Colombia con Ecuador en el Puente Rumichaca, ubicado en Ipiales, desde donde cuestionó la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de fortalecer las exportaciones hacia Venezuela ante la subida de los aranceles en Ecuador.

“Me dolió mucho que venga el presidente de la República a calmarles los ánimos a quienes están perdiéndolo todo, ofreciéndoles que exporten a Venezuela. ¿Por cuál vía? ¿Por dónde lo van a sacar? No han podido ni con el paso de Rosas y la carretera está tomada por los violentos”, expresó la candidata del Centro Democrático.

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Valencia sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro prometió desarrollar la doble calzada Popayán-Pasto, de la que solo licitaron un tramo, proceso en el que —ella afirma— se utilizaron los avances sobre este asunto que había dejado la administración de Iván Duque.

La aspirante a la Casa de Nariño visitó la frontera de Colombia con Ecuador junto al presidente Álvaro Uribe. Desde allí anunció la promesa de desarrollar esa carretera si gana las elecciones.