Política

Partido Liberal definiría apoyo presidencial el 20 de abril

Este martes las bancadas de Senado y Cámara se reunirán para analizar el panorama electoral.

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Redacción Semana
6 de abril de 2026, 8:23 p. m.
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los candidatos que dominan la intención de voto, según las encuestas.
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los candidatos que dominan la intención de voto, según las encuestas. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

Las directivas del Partido Liberal se reunirán este martes. 7 de abril, con los congresistas de la colectividad para empezar el proceso de apoyo a una candidatura presidencial.

El encuentro será en la casa del expresidente César Gaviria y el anuncio se hará el lunes 20 de abril. Por ahora, está sobre la mesa que Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella están como los más opcionados para apoyar y que no hay voces de respaldo por Iván Cepeda.

El expresidente Gaviria escuchará a todos los congresistas liberales, pero se reunirá primero con los electos y posteriormente con quienes no fueron reelectos o no aspiraron de nuevo al Congreso.