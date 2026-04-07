Partido Liberal definiría apoyo presidencial el 20 de abril

Las directivas del Partido Liberal se reunirán este martes. 7 de abril, con los congresistas de la colectividad para empezar el proceso de apoyo a una candidatura presidencial.

El encuentro será en la casa del expresidente César Gaviria y el anuncio se hará el lunes 20 de abril. Por ahora, está sobre la mesa que Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella están como los más opcionados para apoyar y que no hay voces de respaldo por Iván Cepeda.

El expresidente Gaviria escuchará a todos los congresistas liberales, pero se reunirá primero con los electos y posteriormente con quienes no fueron reelectos o no aspiraron de nuevo al Congreso.