Piedad Córdoba, un tormento para Petro

Gustavo Petro fue el primero en ser consultado por los medios tan pronto estalló el escándalo de la senadora electa Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, en Honduras, donde fue sorprendida con 68.000 dólares sin declarar en el aeropuerto. En entrevista con SEMANA, Petro dijo: “¿Qué diablos se fue a hacer allá y cómo se le ocurrió hacer una cosa de esas?”. El candidato reiteró que separó a Piedad de la campaña, y se notó molesto. “A mí me pareció algo absurdo. Ella debe asumir la defensa de los procesos que está enfrentando, mientras no salga de eso no estará en nuestra campaña”, dijo Petro. En todo caso, ella se posesionará como senadora del petrismo el 20 de julio. Piedad se convirtió en un dolor de cabeza para el candidato presidencial.