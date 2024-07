Polémica por revelación de Gustavo Bolívar sobre escándalo en la UNGRD; confesó qué orden le dio Petro

Luego, sentenció: “Eso es lo que yo le exijo a cualquier funcionario que quiera participar del gobierno del cambio. Si no, no merecen estar en este gobierno. Si delinquen, deben ir a la cárcel”.

“La única instrucción que he recibido del presidente Petro es acabar la corrupción en el DPS, no seguir permitiendo que la entidad sea la caja mayor de la politiquería. Jamás me han enviado un congresista a que le dé contratos y tampoco lo haría. Lo que pasó en la UNGRD es un caso aberrante y aislado”, sentenció.