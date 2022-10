Confidenciales Reforma tributaria: liberales explican al ministro de Hacienda los 11 cuestionamientos

Después de ratificar sus críticas y preocupaciones sobre la reforma tributaria, los integrantes del Partido Liberal se reúnen en el Ministerio de Hacienda con José Antonio Ocampo para entregarle los once puntos del articulado que no están dispuestos a apoyar si no se hacen modificaciones.

Al encuentro asisten seis congresistas de la colectividad que fueron designados por una comisión para entablar el diálogo directo con el gobierno del presidente Gustavo Petro y buscar cambios en el articulado.

Por esa razón, los cuestionamientos del expresidente César Gaviria están siendo discutidos directamente con el gobierno Petro para buscar salidas y, sobre todo, el respaldo del liberalismo a esta iniciativa que es considerada como la columna vertebral del Ejecutivo para cumplir con los programas sociales.

En el encuentro se están evaluando uno a uno los cuestionamientos para definir si se respalda o no la iniciativa del Ejecutivo. Lo cierto es que el liberalismo no dará su brazo a torcer y reiterará que no debe haber impuesto a las pensiones, garantizar una protección a la clase media y evitar afectaciones a los trabajadores del país.