Una de las peticiones será que el monto del recaudo no supere los 15 billones de pesos para no afectar la economía del país. Uno de los puntos de honor será no gravar las pensiones de los colombianos.

Liberales no dan su brazo a torcer: si Gobierno Petro no hace cambios a la tributaria no habrá respaldo del partido

En el Partido Liberal sigue la molestia con el Gobierno del presidente Gustavo Petro por cuenta de la reforma tributaria que será discutida próximamente en las plenarias de Senado y Cámara, en su último debate.

Este miércoles las bancadas de Senado y Cámara estuvieron reunidas con el expresidente César Gaviria para analizar el articulado de la iniciativa y el jefe del liberalismo ratificó sus críticas. “Esto no tiene un artículo para defender. No hay ni un artículo que uno diga ‘esto hay que pelearlo’. No hacen sino daño, daño y daño”, dijo Gaviria en la reunión con los liberales.

Además les dijo a los congresistas que “si hacen todo esto, el daño que le van a hacer a la sociedad y al país es impresionante”. Por esa razón, se creó una comisión de la colectividad que se encargará de reunirse con el Gobierno Nacional y revisar el alcance de, por lo menos, 20 puntos de la tributaria que generan malestar en el liberalismo.

Uno de los puntos que se plantearán están relacionados con el monto que busca recaudar la tributaria, el impuesto a los hidrocarburos, la supuesta persecución a Ecopetrol, los impuestos a los pensionados del país y las afectaciones que tendrían los contratistas del Estado.

El senador Alejandro Chacón explicó algunas líneas rojas que tiene la colectividad y explicó que si no se atienden no se apoyará la iniciativa económica del Gobierno Petro.

“Estudiamos la reforma y hay muchos temas que generan preocupación, se creó la comisión para establecer ese diálogo con el Ejecutivo y que reciban nuestras opiniones sobre la iniciativa. Hay impuestos a todo, incluso, a los perros calientes. Tuvimos muchas discusiones, por ejemplo, el documento del presidente César Gaviria porque el partido no defenderá a los ricos del país, acá defendemos a los menos favorecidos”, dijo el senador.

Así mismo dijo que no se permitirá la votación en bloque porque no es viable la discusión del articulado y mediante esa figura es que meten los impuestos para los menos favorecidos de Colombia. “Condicionamos el apoyo al estudio de la reforma, es un análisis juicioso y el Gobierno Petro debe entender que no se puede meterle impuesto a todo”.

El representante Carlos Ardila dijo que las líneas rojas se mantienen y que el apoyo a la tributaria depende de si se hacen las modificaciones planteadas. “Este es un espacio para plantear soluciones, por ejemplo, al tema de las pensiones. Es que ese es un derecho adquirido por el que la gente trabajó durante muchos años. Todas las preocupaciones se llevarán al Gobierno Petro y esperamos que nos escuchen”.

El encuentro duró de tres horas y Gaviria insistió en ese escenario que se apoya gravar a quienes tienen más recursos en Colombia, pero que no es viable afectar a la clase media con tantos impuestos. El expresidente fue enfático en que el liberalismo es de gobierno pero que eso no traduce automáticamente que se apoyarán todas las iniciativas del presidente Gustavo Petro.

El presidente del Congreso Roy Barreras, fue consultado sobre las preocupaciones que hay en esta colectividad que desde hace un tiempo acompaña al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Barreras indicó que los reparos de todas las colectividades son normales en medio de los debates en el Congreso y que sencillamente el liberalismo está expresando su postura a pocos días de que las plenarias de Senado y Cámara aborden la reforma tributaria.

“Son normales los reparos, son respetables. Los liberales seguirán siendo partido de Gobierno y están exponiendo sus preocupaciones”, dijo Barreras.

Agregó que los planes sociales del presidente Gustavo Petro se deben cumplir y por eso no habrá discusión sobre el monto de la reforma tributaria. “Lo que no será posible, estoy seguro, es disminuir el monto del recaudo a las cifras que se han dicho porque incumpliríamos el mandato popular de la equidad”.

El presidente del Congreso señaló que los problemas de Colombia se resuelven con dinero y justamente la tributaria buscará que los que más tengan recursos, sean los que más impuestos paguen en Colombia. “Acá hay pobreza, inequidad y falta de oportunidades. Para cerrar esa brecha se necesita un amplio recaudo de quienes tienen la posibilidad de tributar más”.

Barreras señaló que la discusión que se avecina no será sencilla pero que todos los partidos de gobierno saben que la prioridad del Ejecutivo es sacar adelante la tributaria, que es la columna vertebral para poder sacar adelante todos las políticas sociales.