Suscribirse

Confidenciales

Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

Aspiraría por el partido Cambio Radical.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 5:25 p. m.
Estefanel Gutiérrez rechazó la revocatoria de Barranquilla como sede de los Panamericanos
Estefanel Gutiérrez ahora aspira al Congreso de la República. | Foto: A.P.I

La ‘arena’ política se sigue moviendo en Barranquilla y el Atlántico. Este martes, 2 de diciembre, se conocieron varias renuncias en el Concejo de esta zona del Caribe, donde hay dos aspirantes a la Cámara de Representantes: Estefanel Gutiérrez por el partido Cambio Radical y Juan Camilo Fuentes por el partido Conservador.

Contexto: Estefanel Gutiérrez, concejal de Barranquilla, se va de frente contra Mauricio Lizcano por hablar de las extorsiones

Se conoció que Gutiérrez tiene la ‘bendición’ de la casa Char, especialmente, de Fuad Char, el papá de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y la cabeza visible de Cambio Radical.

“Doy este paso para asumir de lleno mi aspiración a la Cámara de Representantes por el Atlántico, con la convicción de que desde allí podré seguir trabajando por el bienestar de nuestra gente… porque este es el momento de levantar la voz, de defender lo que creemos y de dar la batalla por el futuro que el Atlántico merece: un Atlántico con las mismas oportunidades, el desarrollo y el orgullo que ha demostrado Barranquilla”, dijo Gutiérrez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

2. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

3. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

4. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

5. España se pronuncia sobre la intervención militar en Venezuela: “No atizaremos ningún fuego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Confidenciales SemanaBarranquillaAtlánticoConcejo de Barranquilla

Noticias Destacadas

Estefanel Gutiérrez rechazó la revocatoria de Barranquilla como sede de los Panamericanos

Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

Redacción Semana
Iván Cepeda

“Iván Cepeda avanza en intención de voto, prácticamente en silencio”: Munir Jalil, de la firma BTG Pactual

Redacción Economía
El presidente, Gustavo Petro, caminando por las calles de Nueva York (Estados Unidos), el 22 de septiembre de 2025. Lo acompañó Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), además de su esquema de seguridad

Gustavo Petro tiene listo el reemplazo de Angie Rodríguez en el Dapre: su hoja de vida será publicada en las próximas horas

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.