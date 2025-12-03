Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

La ‘arena’ política se sigue moviendo en Barranquilla y el Atlántico. Este martes, 2 de diciembre, se conocieron varias renuncias en el Concejo de esta zona del Caribe, donde hay dos aspirantes a la Cámara de Representantes: Estefanel Gutiérrez por el partido Cambio Radical y Juan Camilo Fuentes por el partido Conservador.

Se conoció que Gutiérrez tiene la ‘bendición’ de la casa Char, especialmente, de Fuad Char, el papá de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y la cabeza visible de Cambio Radical.

“Doy este paso para asumir de lleno mi aspiración a la Cámara de Representantes por el Atlántico, con la convicción de que desde allí podré seguir trabajando por el bienestar de nuestra gente… porque este es el momento de levantar la voz, de defender lo que creemos y de dar la batalla por el futuro que el Atlántico merece: un Atlántico con las mismas oportunidades, el desarrollo y el orgullo que ha demostrado Barranquilla”, dijo Gutiérrez.