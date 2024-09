Se activa comité anticorrupción, en el Distrito, por licitación del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Como no ocurría hacer más de una década, la Personería, la Contraloría y la Veeduría de Bogotá anunciaron la activación del comité anticorrupción para acompañar el proceso de licitación que adelanta la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital.

“De acuerdo con las competencias de este Comité, se convoca para que de forma presencial brinde respuesta a la comunidad interesada sobre las más de 900 observaciones emitidas a lo largo del proceso contractual y se dé claridad en desarrollo de la audiencia que se adelantará para tal efecto, el próximo miércoles 04 de septiembre de 2024, a las 09:00 a.m., en las instalaciones de la Personería de Bogotá D. C., ubicada en la Carrera 7 No 21- 24 Auditorio Alfonso Reyes Echandía”.