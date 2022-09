Confidenciales Senador Iván Cepeda: “Basta ya de espectáculos vergonzosos”, el congresista llama a sus colegas a dar ejemplo

Para nadie es un secreto que el Congreso de la República es una de las instituciones con peor imagen dentro de los colombianos, pero también es cierto que en algunas ocasiones los parlamentarios poco se ayudan.

Cuando no generan polémica por su negativa a reducirse los amplios privilegios que tienen, protagonizan espectáculos y salidas controversiales.

En medio de este panorama, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda hizo un llamado a sus colegas para que dejen de dar “espectáculos vergonzosos”.

“Reitero lo dicho: quienes asumimos la representación de nuestros compatriotas en el Congreso -y en cualquier cargo público-, debemos desarrollar esa tarea con máxima responsabilidad y asumir el liderazgo del cambio político dando ejemplo”, indicó Cepeda.

Y luego sentenció: “Basta ya de espectáculos vergonzosos”.

Si bien no mencionó nombre, el pronunciamiento de Cepeda se dio pocas horas después del espectáculo generado por el congresista del Pacto Histórico Álex Flórez en Cartagena, donde se le vio en aparente estado de alicoramiento e insultando a un policía.

Las imágenes fueron divulgadas en la mañana de este viernes a través de las redes sociales. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, al senador del Pacto Histórico le prohibieron la entrada a un hotel en el sector de Bocagrande porque pretendía ingresar con una mujer, contrariando las reglas del establecimiento. Acto seguido, explicó la institución, agredió verbalmente a los empleados del lugar, quienes requirieron al cuadrante de policía.

Sin embargo, a pesar de las palabras de Cepeda, el senadlor Flórez dejó claro durante una entrevista en Blu Radio que “a mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”.