Confidenciales Siguen las críticas de la Alianza Verde contra Claudia López

Desde hace un par de días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha recibido críticas por sus señalamientos y posturas en medio de la situación de orden público en la capital del país y ahora, se suma una crítica más desde su propio partido por no haberse reunido con los integrantes de la primera línea.

El representante a la Cámara, Inti Asprilla, criticó nuevamente a la alcaldesa y en su cuenta en Twitter le reclamó por no haber llegado a ese encuentro con los jóvenes. “Otro grave error de Claudia López, no asistió a la primera mesa de diálogo con los jóvenes de las primeras líneas en Bogotá. No asumir el diálogo desde el comienzo, y por consiguiente dilatarlo, en una vieja táctica del establecimiento, muy desafortunado que ella haga lo mismo.

Este jueves había mucha expectativa por ese primer diálogo entre la alcaldía y los integrantes de la primera línea, pero por la ausencia de Claudia López, se canceló. No es la primera vez que desde la Alianza Verde, partido de la alcaldesa, lanzan críticas en su contra. Inti Asprilla y Katherine Miranda, le pidieron este miércoles a la mandataria local que se retractara de sus afirmaciones en contra de integrantes de la Colombia Humana por señalarlos de estar detrás de los desordenes que se han presentado en algunos puntos de Bogotá