Además, que “sobre el particular, el Gobierno del vecino país ha manifestado que, a la fecha, no cuenta con información sobre el señor Márquez. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirmó su disposición de contribuir a la búsqueda de la paz en Colombia”, aseguraron desde la Cancillería.

En las últimas horas, el canciller Luis Gilberto Murillo ya se había referido a esta información , diciendo que desde el Gobierno venezolano le dijeron que, por ahora, no tienen información del paradero de Márquez.

“Ayer le dimos la instrucción a nuestro vicecanciller Rojas para que hiciera las coordinaciones y la solicitud diplomática, que se hizo verbal. No tienen ninguna información, la realidad es esa. No confirmaron lo que se escuchó en medios. Nosotros vamos a seguir muy atentos, pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen, obviamente, ninguna información. Vamos a seguir monitoreando”, aseguró el canciller desde el aeropuerto de Catam, en medio de la llegada del vuelo humanitario del Líbano con colombianos repatriados de Beirut.