Confidenciales “Yo no he caído en ninguna trampa”: Gustavo Bolívar le contesta a Roy Barreras

Luego de que Roy Barreras dijera en Vicky en SEMANA que Gustavo Bolívar “cayó en una trampa” por dotar de cascos, guantes y gafas a la primera línea, el senador petrista le respondió que no es así.

“Quiero decirle a él que yo no he caído en ninguna trampa. Todo ha sido bastante medido, yo lo consulté con los abogados, no he hecho nada ilegal, no he comprado elementos ilegales, todo lo venden en mostradores, en almacenes de cadena, las facturas están en la página de Manos Limpias, se ha pagado hasta el IVA; entonces a mí no me pueden meter en ese cuento de que me equivoque o que caí en una trampa”, aseguró el senador de la Colombia Humana.

Y agregó que si fuera el caso volvería a repetirlo. “Es más, lo vuelo a hacer las veces que sea necesario. Mientras la ley no diga que las gafas, los cascos y los respiradores son ilegales y los saquen de los almacenes, yo no tengo por qué ocultar algo que es legal, que son elementos de protección, para eso se hicieron, para eso se fabrican, para proteger a la gente”, le contó a SEMANA Bolívar.