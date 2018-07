16 cracks que jugarán en Rusia 2018, además de Messi y Cristiano

1. Lucas Torreira

Para entender por qué representa a la nueva escuela de volantes uruguayos hay que saber que su estilo de juego se parece al de Xavi Hernández, sin dejar de lado la enjundia de Arévalo Ríos. Es un mediocampista con alma de tractor y una reciente incorporación en el equipo, quizá por eso no será titular, pero cuando Tabarez se atreva a meterlo, asegúrese de tener las gafas bien puestas.

3. Bernardo Silva

(Portugal, Manchester City, 23 años)

La nueva generación de Portugal no tiene a los ‘calidosos’ de antes. Este es un equipo físico y contragolpeador; así ganó la Eurocopa. Pero en ese mar de pragmatismo sobresale la figura del último gran mago luso. Aunque puede ajustarse al estilo vertical de su entrenador, Bernardo es sublime, uno de esos que junta a sus compañeros alrededor del balón.

4. Sergio Busquets

Desde hace más de una década ha sido la brújula del Barcelona, sin embargo, a ‘Busi’ nunca lo han incluido en un once ideal de la Fifa. Como no lo invitan a las galas, él se pone el esmoquin en la cancha. Ya salió campeón cuando tenía 21 años y a Rusia llega en plena madurez. Fíjese en él y entenderá por qué lo incluimos en esta selección. Alguien tenía que hacerle un reconocimiento, por pequeño que sea.

5. Christian Cueva

Los peruanos están en Rusia, en parte, gracias a él. Al disciplinado entramado táctico de Gareca, Christian le pone el color y el pase gol. Un típico enganche de la nueva era: hábil con el balón en los pies, y dinámico y laborioso cuando hay que recuperarlo. Ahora que en el Mundial no estará Paolo Guerrero, que además era su gran socio, sobre Cueva se han depositado todas las esperanzas mundialistas del Perú.

6. Kylian Mbappé

Hace poco más de un año apenas aspiraba a suplente en el Mónaco, hoy, a sus 19 años, será titular y llevará la número 10 de Francia en la copa del mundo. Sin duda es uno de los llamados a reemplazar a Messi y a Cristiano en la cima del fútbol. Puede jugar por todo el frente de ataque, es picante, atrevido, rápido y letal en el uno contra uno. Y es un completo adicto al gol: 48 anotaciones en 104 partidos como profesional.

7. Luka Modric

Si bien en el equipo de Zidane es un jugador fundamental, no protagoniza la película. En Croacia, en cambio, sí. En su tercer Mundial liderará una selección de la que se habla poco, pero que nombre por nombre reúne a una constelación de cracks. Junto a Rakitic, Kovacic y Mandzukic podrían darle un buen susto a Argentina, incluso en un buen día de Messi.

8. Nicolás Otamendi

Ningún central en el mundo ha crecido tanto en los últimos dos años. Pasó de buen a extraordinario defensor. La llegada de Guardiola al City le dio alas. Hoy, sin contar a la Pulga, Otamendi es la única certeza de Argentina: el gran capo de la zaga. Y Messi agradece su presencia, pues entre todos los convocados, este como pocos con seguridad le dará el balón limpio y a ras de piso.

9. Keylor Navas

Florentino Pérez lleva años queriendo deshacerse de él porque es feo y no rompe récords en ventas de camisetas. No ha podido porque siempre que lo exigen responde y con su bajo perfil ha sido el arquero de una época que será inolvidable para el Real Madrid. Dará gusto verlo en una selección ‘chica’ como Costa Rica, pues le llegarán muchos balones y tendrá oportunidades de sobra para impresionarnos con sus reflejos felinos.

10. Nemanja Matic

Tiene el superpoder de abarcar más espacio que el resto. Nunca –léase bien, nunca– está mal parado y siempre parece partir un segundo antes que el rival. Su juego corto es ‘busquetsiano’ y cuando juega en largo evoca los pases de Xabi Alonso. Si lo dejan llegar al borde del área, si le dan un milisegundo, desde ahí la manda a guardar. Hay que verlo para entender por qué se ha metido al bolsillo a técnicos tan caraduras y exigentes como Mourinho y Conte.

11. Leroy Sané

Pep lo exigió apenas llegó al City. En su primera temporada dejó claro que tenía condiciones, pero todavía se veía frágil en la toma de decisiones. A Rusia llegará hecho y derecho. A su capacidad de driblar rivales le sumó una eficacia brutal para rematar en movimiento. También ha ganado en sacrificio y desde que Guardiola es su jefe no solo juega sino que hace jugar. Verlo combinar con Kroos será delicioso.

12. Son Heung-Min

Resulta difícil encontrar un hombre de ataque tan completo. El coreano de los Spurs entrega todo de mitad de cancha para arriba. Puede jugar de extremo por ambas bandas, pararse detrás del punta en un 4-2-3-1 o ser segundo delantero en un 4-4-2. Desde hace rato es el comodín de Pochettino, pues nunca negocia la intensidad. Además, tiene buena media distancia y un remate cruzado de racamandaca. Seguro hará un gol contra Alemania.

13. Dele Alli

No entusiasma solamente por su edad. Lo hace porque es el tipo de jugador que siempre les faltó a los ingleses. No es un extremo rápido que llega a línea de fondo y centra bien, tampoco es el típico box-to-box del corte de Lampard o Gerrard. Allí es un mediapunta de calidad que se siente cómodo jugando libre, que tiene mucho pase gol y anota con increíble facilidad.

14. Dries Mertens

Indescifrable. Así es este gambeteador que inexplicablemente sale vivo de todos los callejones sin salida. Aunque está ‘viejo’ y ya es jugador estampa del Napoli, juega con la vitalidad y creatividad de un canterano. A cada partido lleva un truco nuevo. Rusia es su última bala para enamorar a algún gigante de Europa.

15. Sadio Mané

Uno de los jugadores más rápidos del mundo con o sin el balón en los pies. Aunque le falta frialdad para definir en el área, le sobran inteligencia y astucia para correr al espacio y combinar. Como con Salah, y antes con tantos otros, Jürgen Klopp lo transformó en un extremo total. La propuesta de Senegal no será otra que buscarlo en el último cuarto y esperar a ver qué pasa.

16. Juan Fernando Quintero

De todos los jugadores del Mundial, este es al que más tenemos que disfrutar. Si su crecimiento hubiera sido regular, si no hubiera dado tantos tumbos, Colombia jugaría con dos 10 o James sería suplente. El talento de Juanfer es superlativo, eso siempre lo supimos. Pero no creíamos que fuera capaz de recuperarse físicamente. Y sí, de River llega hecho una máquina. Está ligerito y, así las cosas, Pékerman no tiene el estómago para no darle aunque sea un partido.