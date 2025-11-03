Gente
Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el martes 4 de noviembre para los 12 signos: llegan oportunidades de dinero
El legado del famoso astrólogo sigue vigente y continúa dejando mensajes para miles de personas.
El martes 4 de noviembre se ve como una jornada de renovación y oportunidades, ideal para quienes desean dar un vuelco positivo a su vida.
Según las proyecciones astrológicas, las posiciones planetarias impulsan tanto los proyectos profesionales como los personales, promoviendo decisiones valientes y una conexión más profunda con la intuición.
Este ambiente cargado de posibilidades también evoca el mensaje del recordado Walter Mercado, quien predicaba amor, esperanza y fe en el destino.
Aunque su carisma ya no deslumbra en televisión, su legado espiritual continúa vivo gracias a su sobrina, Betty B. Mercado, quien mantiene vigente la misión de inspirar confianza en el poder del universo y la energía interior.
En medio de esta atmósfera de cambio, el día se presenta como una invitación a la transformación personal. Cada amanecer, recuerdan los astrólogos, representa una nueva oportunidad para reinventarse y crecer.
Quienes se abran a los imprevistos y abracen la energía del momento podrían hallar en este martes no solo un punto de partida, sino una auténtica puerta hacia nuevos comienzos.
Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado el 4 de noviembre de 2025
- Aries
En este día, las personas de este signo defenderán contra todo sus ideales y sus conceptos. Por otro lado, es el momento perfecto para poner en orden muchos sentimientos encontrados.
Números de la suerte: 8, 29 y 13.
- Tauro
Pueden existir algunas diferencias con la pareja y sentirá la necesidad de darle forma a las ideas para mejorar las expectativas de un futuro.
Números de la suerte: 24, 12 y 5.
- Géminis
Es apropiado hacer espacio para mejorar la educación y dejar de sacar excusas para procrastinar. Además, es posible que una nueva aventura llegue.
Números de la suerte: 20, 44 y 3.
- Cáncer
En este día, las personas de este signo podrían experimentar momentos de mucha tensión, pero nada que no se pueda controlar.
Números de la suerte: 14, 36 y 9.
- Leo
El foco de este día serán las relaciones sentimentales, pues se podría ser más agresivo, pero hacia el lado positivo, pues habrá fuerza para aclarar malentendidos.
Números de la suerte: 17, 50 y 2.
- Virgo
Marte entra en la cuarta casa y esto implica que las personas de este signo podrían estar más enfocadas con tareas relacionadas con el hogar.
Números de la suerte: 25, 13 y 41.
- Libra
En este día, las personas de Libra podrán defender sus posiciones de manera muy arraigada, por lo que será posible que caiga en diferentes discusiones.
- Escorpio
La presencia del planeta Marte puede hacer que el dinero tome relevancia y además, se defenderá lo que se ha ganado con fuerza para que nadie tome ventaja.
Números de la suerte: 32, 24 y 19.
- Sagitario
Las personas de este signo tienen la energía suficiente que necesitan para brillar y destacar en lo que más saben hacer.
Números de la suerte: 12, 20 y 10.
- Capricornio
Hay bastantes oportunidades para hacer realidad los sueños y se debe aprovechar si en la mira hay alguna conquista amorosa, pues las cosas se podrían dar.
Números de la suerte: 8, 49 y 15.
- Acuario
La posibilidad de invertir estará en las opciones del día y podría contar con apoyo que ha estado esperando desde hace mucho tiempo.
Números de la suerte: 33, 18 y 7.
- Piscis
Marte hace que las personas de Piscis se muevan hacia la casa diez, trayendo así mucha energía positiva para llevar a cabo las metas en la vida.
Números de la suerte: 21, 37 y 4.