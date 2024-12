“Ahora todo es tedioso y demorado. Fui al odontólogo y para entrar me dieron unos plásticos para cubrirme los pies, me desinfectaron las manos, me tomaron la temperatura y me hicieron firmar una declaración de que no he tenido covid-19 ni síntomas. En la peluquería también me desinfectaron los zapatos, las manos y entre cada cliente había como dos puestos de distancia”, le contó a SEMANA María Isabel Ojeda desde Madrid.

Cada actividad requerirá el doble de tiempo. Antes, para comprar un par de cosas en el supermercado las personas tardaban 20 minutos o media hora; pero ahora, contando la fila para entrar, la desinfección a la entrada, luego otra cola para pagar y finalmente la llegada a casa para desinfectar todo otra vez, pueden sumar hasta dos horas. Por esto las compras online han aumentado. “En los locales pequeños solo puede entrar una sola persona, y en las panaderías dejan una mesa a la entrada para pedir desde afuera y llevarlo a la casa”, contó Molina.

La tecnología estará cada vez más presente para evitar el contacto humano. En Seúl, por ejemplo, los robots ofrecen a los clientes los horarios de películas en los cines y les dan indicaciones para llegar a los baños. Además, venden la confitería mediante computadores. Varios restaurantes, cafés o bares ahora exigen el pago por plataformas electrónicas o por tarjeta, sin ningún tipo de contacto.