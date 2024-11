A los expertos en ese entonces no les preocupaban los patógenos conocidos que causan enfermedades como la polio, el sarampión o la tuberculosis. Desde la segunda mitad del siglo XX, los científicos se concentraron en los llamados nuevos patógenos que provocan las enfermedades emergentes. En solo 50 años transcurridos han surgido muchas, como la lassa (1969), el ébola (1976), el VIH, (1976) el hendra (1994), el Nilo occidental (1999), el SARS (2003) y la gripe porcina de 2009, para mencionar solo algunas.

Explica que hoy surgen más brotes no por azar, sino por la presión que el hombre ejerce sobre la naturaleza. Actualmente destruye a un ritmo más rápido ecosistemas para construir carreteras o extender las zonas agrícolas, como mostró la World Wildlife Fund (WWF) esta semana en un extenso informe . “ El surgimiento zoonótico de nuevos virus, como el que hoy causa la pandemia, ocurre por la acción humana en los ecosistemas. Esa es la raíz: humanos que hacen contacto cercano con animales salvajes. Lo demás son detalles”, le dijo el autor a SEMANA.

Cuando empezó el brote en Wuhan, Quammen dijo: “Esta pandemia puede ser grande”. Hoy está seguro de que el virus provino de los murciélagos, pero no cree que inició en el mercado de animales.

De los patógenos que pueden saltar entre especies, los virus plantean los mayores problemas. Cada historia de un brote es igual: una búsqueda detectivesca para responder preguntas como la manera en que saltó el patógeno de un animal no humano a las personas. Algunos virus, como el ébola cuando apareció por primera vez, resultan tan escurridizos que los llaman Jack el destripador : peligrosos, invisibles y ausentes.

Y de ese mal manejo, lo peor, dice, fue la falta de liderazgo, pues los Gobiernos respondieron de manera desorganizada, inefectiva y fuera del tiempo. Esto se suma a que el virus es más peligroso que su familiar, el ya conocido SARS , también capaz de propagarse en silencio y transmitirse de forma críptica entre gente que no muestra ni tiene síntomas. Eso creó la combinación perfecta para que el patógeno le diera la vuelta al mundo.

Cada virus nuevo es una historia de misterio con las mismas preguntas. ¿De dónde vino? ¿Cuál fue el animal huésped? Quammen descarta las teorías de conspiración y dice que el nuevo coronavirus no salió de un laboratorio, sino que provino de los murciélagos. No obstante, aún está pendiente saber dónde vivió y cómo evolucionó en las décadas recientes. Porque “la evidencia sugiere que el virus no pasó a los humanos en un mercado de animales, sino que había infectado ya a otros en la ciudad antes de que alguien lo llevara allí”. La manera como llegó a la primera víctima, ya fuera de un murciélago o de un animal intermediario, es, según él, el más grande misterio en la saga del coronavirus.

Pero sí puede predecir, con base en muchos otros virus, que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Habrá vacuna, sin embargo, no logrará eliminar el virus totalmente. Algunos, 30 años después, todavía se infectarán; y un porcentaje, quizás menor que el de ahora, morirá. Así ocurre con otras enfermedades, como la malaria o el sarampión, que cobra la vida de 140.000 personas en el mundo.