Coronavirus en indígenas aislados: en la selva nadie podrá salvarlos

Una fortaleza que podría convertirse en prisión fatal. A medida que el nuevo coronavirus se extiende por América Latina, crecen los miedos sobre los graves efectos que podría tener para los grupos más vulnerables de la región. En las profundidades de la Amazonia, las esperanzas están puestas en que el SARS-CoV-2 no llegue. Porque, si lo hace, escapar es altamente improbable.

El Estado no tiene presencia física en territorios amazónicos

El líder indígena Aurelio Chino

Difícil acceso al sistema de salud

Las puertas y caminos hacia el interior de la selva amazónica se cierran. Un mantra salta de árbol en árbol, de comunidad en comunidad: aislamiento.Pero ni eso basta. La ONG Amazon Watch ha sido una de las primeras voces en alertar sobre la particular amenaza que supone el covid-19 para los pueblos nativos de la región amazónica. Su experto en Perú, Vladimir Pinto, explica que, aunque ellos corten el contacto con el exterior, los canales de contacto permanecen en muchos casos abiertos: "No hay control en los territorios frente a la presencia de agentes externos que se mueven en la ilegalidad, como los madereros ilegales o los buscadores de oro". Más allá de la ilegalidad, agrega el experto,Presuntamente, el Estado tendría que velar por el complimiento de las restricciones a la movilidad humana que se están implementando en diferentes lugares, con mayor o menor dureza. No obstante, Pinto critica que "El primero fue el líder indígena Aurelio Chino, quien regresaba de Países Bajos, adonde fue a denunciar a la petrolera Pluspetrol por presunta contaminación de la naturaleza a través de un yacimiento de petróleo."La población está muy nerviosa ante la perspectiva de que esto ocurra", dice Carlos Mazabanda, representante de Amazon Watch, con base en Ecuador. Explica que a muchas regiones amazónicas solo puede accederse por vía fluvial o aérea. "Si llegase a producirse un contagio en alguna de las comunidades del interior, de ahí habría que trasladar al paciente a la ciudad de Puyo en avioneta", continúa Mazabanda. "En este momento, yo no tengo la certeza de que el aeropuerto de Shell (a diez kilómetros de la ciudad), donde se encuentran esas avionetas, esté operando por las restricciones de movilidad".