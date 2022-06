Casos covid, en alza en Colombia: reportan más de 13.800 nuevos contagios

El Ministerio de Salud informó este jueves 16 de junio que, del 10 al 16 de este mes, se reportaron 13.810 nuevos casos de nuevo coronavirus en Colombia. Además, señaló que en este período 24 personas fallecieron debido a esta enfermedad respiratoria.

Entre los fallecidos se encontraban un joven de 16 años en Medellín, Antioquia, quien padecía enfermedad renal.

De acuerdo con la cartera sanitaria, la región del país que registró más contagios en la última semana fue Bogotá, seguida por Antioquia, Barranquilla y Valle del Cauca.

Con estos nuevos datos, el Ministerio puntualizó que en Colombia se han presentado en total 6.131.657 casos de infección de la covid-19. Igualmente, se han recuperado 5.952.212 pacientes y han fallecido 139.918.

Las autoridades sanitarias también indicaron que en estos siete días se procesaron 128.803 pruebas: 49.067 PCR y 79.736 de antígeno, con lo que la cifra de casos activos se ubica en 14.496.

Así se distribuyeron los casos nuevos de la covid-19 en Colombia del 10 al 16 de junio:

Bogotá: 6.072

Antioquia: 2.278

Barranquilla: 1.505

Valle del Cauca: 1.068

Santander: 628

Cundinamarca: 350

Córdoba: 259

Cartagena: 223

Cesar: 207

Atlántico: 151

Norte de Santander: 151

Santa Marta: 101

La Guajira: 100

Sucre: 89

Huila: 83

Tolima: 74

Risaralda: 63

Boyacá: 62

Cauca: 62

Magdalena: 50

Casanare: 44

Meta: 40

Quindío: 32

Caldas: 31

Bolívar: 29

Nariño: 24

Arauca: 14

Las personas que perdieron la vida por la enfermedad tenían comorbilidades preexistentes de enfermedad renal, cardiovascular, hipertensión, diabetes, cáncer y EPOC.

El Instituto Nacional de Salud (INS) finalmente indicó que los 14 conglomerados que actualmente registran casos de la covid-19 en el país están distribuidos en las siguientes regiones: Bogotá, Meta, Nariño, Cesar y Atlántico.

“Colombia vive un pequeño pico de covid-19″: MinSalud

Dado el incremento de casos de contagios de covid-19 que vive el país, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció que Colombia vive un pequeño pico.

“Sí hay un pequeño pico. De hecho, la semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia está creciendo una nueva subvariante de ómicron, que es la B4″, indicó el ministro.

Aclaró Ruiz que este es un pico de contagios, no de fallecimientos, en la cual el país se mantiene estable, lo que da claridad del nivel de protección que tienen los colombianos en gran parte gracias a las vacunas.

“De hecho, las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido reduciéndose sustancialmente”, explicó. De esta manera, se tiene claro que lo que existe es un panorama de mayor contagio sin mayor mortalidad ni severidad.

Y completó al respecto que la letalidad actual está muy por debajo de 1, en contraste con los 2,2 puntos que se tuvo durante la pandemia. “Realmente ómicron es una variante altamente transmisible, pero que definitivamente muestra una baja mortalidad”, puntualizó.

Ruiz, en este sentido, sostuvo que lo que se puede analizar que hay una adaptación del virus muy cercana a la endemicidad. “Contagiando personas, pero no necesariamente llevando a una letalidad”, dijo.

Pero reconoció que “en lo que sí tenemos un riesgo es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí si tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo”.