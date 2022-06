MinSalud pide mantener autocuidado en vacaciones para evitar nuevos picos de covid-19

Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, entregó este viernes el reporte semanal de la situación epidemiológica del país, durante el Puesto de Mando Unificado para la atención del virus de la covid-19.

Según Cuéllar, se continúa observando un incremento en los casos confirmados, pero “la letalidad se mantiene estable, pese a un incremento poco significativo”.

Sin embargo, advirtió que la positividad acumulada aumentó al 12 %, cuando se había logrado un descenso, meses atrás, al 2 %. “No hemos visto picos en ninguna ciudad en particular, pero no quiere decir que no se puedan presentar”, agregó.

En cuanto a la variante de SARS-CoV-2 que predomina en el país, esta sigue siendo ómicron, con sus subvariantes BA.2, BA.2.12.1 y BA.4, por lo que Cuéllar insistió en la importancia de la aplicación de pruebas, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para mantener la vigilancia genómica.

Además, hizo un “llamado por vacaciones. Sabemos que en esta temporada es cuando más se presentan desplazamientos al interior del país y hay entrada y salida de viajeros de otros países, por lo cual es muy importante mantener medidas de autocuidado y hacer vigilancia para evitar picos posteriores”.

Finalmente, recordó que el país se encuentra en pico respiratorio, en el que circulan mayormente virus como influenza tipo A y B, y adenovirus, que no solo ataca las vías respiratorias, sino también a nivel gastrointestinal, especialmente en niños y niñas.

Por su parte, John Delgado, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria, se refirió al comportamiento de la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos (UCI), el cual sigue siendo estable a nivel nacional y en el que el grueso de casos son no covid.

Pero se mantiene la alerta en “las UCI pediátricas, en donde se tiene una mayor presión, porque únicamente hay una disponibilidad nacional del 24 %”. Advirtió que si bien en gran parte obedece al pico respiratorio, no se debe bajar la guardia en la vacunación covid en menores de edad.

Los departamentos de Casanare, Quindío, Sucre y Boyacá están al 100 % de ocupación UCI pediátrica, para lo cual se está trabajando con esas entidades territoriales.

Otros servicios como Urgencias y Hospitalización pediátricas también se han visto impactados a nivel nacional, mientras que para adultos la situación es controlada.

Delgado apuntó la importancia que tiene la información suministrada en el PMU para la toma de decisiones y acciones diferenciadas en los municipios del país, para atención de la pandemia y de otras patologías como el pico de IRA que se está presentando.

Así avanza el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 en el país

Este viernes, 10 de junio, el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) publicó un nuevo reporte semanal del avance del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 (PNV), en el que se establece que en el país ya se aplicaron en total 85.152.277 dosis de las vacunas disponibles contra este virus.

Ahora que en Colombia se han relajado las medidas no farmacológicas que se habían impuesto mediante la emergencia sanitaria –dispuesta hasta este próximo 30 de junio–, la insistencia de las autoridades recae sobre la vacunación y el autocuidado de forma voluntaria, para no perder la inmunidad que se ha conseguido.

En el reporte del MinSalud también se detalla que, del 1.° al 7 de junio, la cifra de dosis distribuidas entre los diferentes centros de acopio y salud de las regiones se estableció en 89.402.958.

El documento deja ver que ya son 35.796.198 colombianos los que cuentan con la primera dosis de los biológicos contra la covid-19 y el número de personas que recibieron su segunda dosis ascendió a 29.512.152.

Por otro lado, las personas en el país que optaron por aplicarse la vacuna de una sola dosis de Janssen ya son 6.569.167. Con estas cifras, el total de connacionales que completó su esquema inicial de vacunación, de acuerdo con la entidad sanitaria, es de 36.081.319.

Con la vacunación ralentizada por la baja relativa de incidencia del virus, desde el ministerio y demás autoridades de Salud se apuesta por la promoción de las dosis de refuerzo disponibles para los colombianos, de forma que a los cuatro meses de haber terminado el esquema inicial las personas puedan mantener la respuesta inmunológica frente a SARS-CoV-2.