Este es el tipo de persona en la que puede mutar el coronavirus

“No me sorprende que este virus no se vaya”, advierte representante de la OMS

Para el especialista, varios países europeos suavizaron muy temprano las restricciones durante la primera ola y no pudieron prepararse adecuadamente para la segunda, lo que ha producido un disparo de los contagios.

“La reacción de Europa fue insuficiente. No se logró construir la infraestructura necesaria en los meses de verano después de controlar la primera ola. Y ahora tenemos una segunda ola. Si no se construye la infraestructura necesaria ahora, habrá una tercera ola a principios del próximo año”, señaló a medios suizos.

Cuestionó, así mismo, que en Europa las medidas como el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos permanente no se haya cumplido estrictamente , situación diferente a la que se puede observar en los países asiáticos donde estas se guardan con rigurosidad.

“Me preocupa mucho lo que está pasando en toda Europa, incluyendo Europa Occidental. Me refiero no solo al gran número de contagios, sino también a la velocidad con la que están aumentando” , indicó en otra entrevista, concedida este lunes 22 de noviembre a Sky News.

Agregó que “no me sorprende que este virus no se vaya y tampoco me sorprende que la gente esté protestando, porque los ciudadanos de muchos países están realmente hartos de lo que está pasando”.