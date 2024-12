Corte Suprema rechaza la recusación contra el fiscal Barbosa en el caso Uribe

La Corte Suprema de Justicia acaba, por unanimidad, de rechazar la recusación contra el fiscal Francisco Barbosa por el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El alto tribunal rechazó los argumentos del senador Iván Cepeda, al considerar que no se configuran las razones para apartarlo de la investigación.



Uno de los argumentos principales citados por el senador Cepeda es la cercanía de Barbosa con el presidente Iván Duque y su apoyo a la campaña presidencial. Al respecto, la corte señala: "de los datos suministrados por el solicitante no se advierte que esa participación sea suficiente para evitar que el funcionario recusado pueda ajustar su comportamiento al ordenamiento jurídico, máxime si se tiene en cuenta que el investigado no es el entonces candidato presidencial, sino otro miembro del respectivo partido político", indican los magistrados.



