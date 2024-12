Por eso es muy importante prestar atención a la entrevista de trabajo , donde las posibilidades de quedarse con el puesto están todas en sus manos. No es que después comiencen las excusas de un mal perdedor ¿cuáles son esas? Las que usted dice como por ejemplo ‘es que ya tenían elegido a alguien y se pusieron a hacer todo ese proceso’, ‘es que finalmente ese cargo, como que no era para mi’, ‘al cabo ni quería ser elegido’.

La búsqueda laboral es un proceso duro y más porque la situación en algunos sectores no está como para esperar una recuperación. De hecho, en enero de 2019 se reportó una tasa de desempleo de 12,8%, el más alto para ese mismo mes desde 2011 y de inmediato se dispararon las alertas.

Porque si no quería ser el elegido ¿para qué perdió su tiempo y desperdició el tiempo valioso de sus seleccionadores? Finalmente, cuando llega la entrevista de selección usted tiene la oportunidad de hacer todas las preguntas y decir ‘ese trabajo es mío’ . Pero, no cometa las equivocaciones típicas de los que no llegan a buen término en esta fase.

Incluso con toda la tecnología que pudo gestionar el proceso para llegar a este punto, a veces a estas alturas pueden cometerse errores, consecuencia de estos anzuelos que dejan a los entrevistadores confundidos y al terminar contratando a este personaje, basta solo un par de meses para darse cuenta que fue una mala decisión.



Los expertos en selección de talento señalan que llegada las últimas preguntas por parte del entrevistador se hace una que es definitiva

¿Cuáles considera usted que son sus tres defectos?

El candidato no sabe qué responder y empieza a dudar porque si dice que es malgeniado, no lo contratarán por conflictivo; si señala que es perezoso, no le darán responsabilidades; si dice que impuntual, será descartado. Y así con todos los defectos.

Pero lo que no puede usted responder jamás es que usted no tiene defectos. “Uno nunca debe responder que no tiene ninguno porque eso sí demuestra un poquito de ego innecesario y que trata de esconder en la entrevista”, explica Juliana Bustamante, Team Manager de Hays, firma de selección de personal.

En el momento en que un candidato es requerido sobre este tema, el entrevistador está intentando es detectar qué oportunidades de mejora tiene el candidato, pero lo más importante, quiere conocer el plan de acción que tiene para subsanar la falla.

Frases que son claves en este punto pueden ser:

Se me dificulta organizarme pero intento tener una lista diaria de cosas pendientes para mantener el orden.

A veces soy un poquito acelerado, pero intento aprovechar eso para ser más competitivo.

Ese tipo de oportunidades de mejora que menciona, hace al entrevistado una persona que reconoce las fallas y que trabaja para subsanarlas.