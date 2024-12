BANCA

¿Cuántos créditos han solicitado ayuda de la banca por el coronavirus?

Las medidas diseñadas por el sector financiero para ayudar a sus clientes ante la emergencia desatada por el coronavirus han generado un gran interés. Según la Asobancaria, los bancos han aplicado hasta el momento alivios a 1.416.405 obligaciones financieras que equivalen a 32,2 billones de pesos. De estos ajustes a los créditos, aproximadamente el 53% corresponde a la modalidad de vivienda, 29% a consumo, 17% a comercial y 1% a microcrédito. Para el gremio de la banca, es muy importante destacar que las entidades también han realizado ajustes a las condiciones de los créditos que estaban en mora igual o superior a 30 días al corte 29 de febrero de 2020. Para estos casos se han aplicado alivios a 24.747 obligaciones financieras que equivalen a 463.900 millones de pesos, de las cuales aproximadamente el 59% corresponde a la modalidad de vivienda, 36% a consumo, 3% a comercial y 2% a microcrédito. “Es necesario indicar que estos alivios no representan una tasa de interés mayor para los deudores; además no se cobrarán intereses sobre los intereses, y las personas que se han acogido no tendrán ninguna afectación en su calificación frente a las centrales de riesgo”, afirmó Santiago Castro, Presidente de Asobancaria.