Los gatos nacen sin dientes, pero llegado el momento del destete, estos se convierten en su arma esencial para la supervivencia. A lo largo de su vida, llegan a poseer 30 piezas dentales en la mandíbula superior: seis incisivos, dos caninos (uno a cada lado), seis premolares y dos molares. En la mandíbula inferior las cifras más o menos se mantienen, salvo porque tienen cuatro premolares inferiores.

Síntomas de enfermedad

Es importante que como amo, sepas hacer exploraciones orales a tu gatito, mínimo cada seis meses y estar atentos a señales de alarma tales como:

-Halitosis (mal aliento): este nos puede indicar problemas dentales y de la cavidad oral, aunque también puede ser síntoma de patologías gastrointestinales, respiratorias o renales. Cuando la halitosis es causada por una patología dental, puede ser producto del sarro o infección de las encías (enfermedad periodontal).

-Inapetencia: se da en consecuencia al dolor causado por enfermedades generales, patologías orales y/o dentales como infecciones, cuerpos extraños o fracturas dentales.

¿Cuáles son los principales problemas dentales?

Sarro y enfermedad periodontal

Existen bacterias que en presencia de restos de comida y minerales propios de la saliva ‘construyen’ la placa bacteriana que, posteriormente, dará lugar al sarro. Este provoca la inflamación de la encía (gingivitis) y una importante alteración de la estabilidad (encía y ligamento periodontal). Si el problema persiste, dará como resultado la pérdida de una, varias o todas las piezas dentales.

Fracturas dentales

La fractura dental es una urgencia dental verdadera. Causa gran dolor y es generalmente ocasionada por fuertes traumatismos. Se caracteriza porque la pulpa y las terminaciones nerviosas entran en contacto con el exterior, lo cual puede dar lugar a infecciones y a constantes dolores.

Cuidados y prevención

Limpieza y revisiones dentales periódicas. Lo ideal es acostumbrar a nuestros gatos a la limpieza de sus dientes desde que son bebés o, en su defecto, desde que llegan a nuestro cuidado. En gatos adultos la tarea se vuelve un tanto complicada pero se puede lograr con un poco de paciencia.

Lo más recomendado es lo natural. Por ejemplo, una o dos veces por semana envolver en nuestro dedo gasas húmedas y limpiar la dentadura del gato de forma tal que se retire el exceso de residuos de comida sin alterar el ambiente natural y bacteriano que debe tener la cavidad oral, lo que se traduce en una correcta higiene bucal.

Ten en cuenta:

Sea cual sea la comida proporcionada a nuestros felinos, lo más importante es su higiene bucal. Existen muchas opciones como concentrados, comida húmeda o comida natural con fuentes de proteína y fibra que se recomienda por varias razones. Por un lado, se ajustan a la fisiología de la especie y a sus necesidades reales; por el otro, cuando le proporcionamos a nuestro gato lo que realmente necesita, su cavidad oral no se va ver afectada por la presencia de químicos o preservativos que disminuyan la placa bacteriana necesaria. La textura de la comida natural no lastima las encías, no se aloja entre dientes y, además, disminuye el sarro.