“Nos usaron”: la crítica de Cony Camelo contra el Festival Iberoamericano de Teatro

El pasado 1 de abril inició la edición 2022 del Festival Iberoamericano de Teatro, en Bogotá. El cronograma del evento incluyó más de 36 obras nacionales e internacionales, así como 140 presentaciones de teatro de calle para cautivar a quienes esperaban por su regreso después de la pandemia.

A falta de un día para que termine la edición del festival, la actriz Cony Camelo manifestó su inconformidad por una serie de detalles que consideró como una falta de respeto. A través de sus redes sociales, narró los detalles de lo sucedido.

“Toda mi vida, desde mi adolescencia, desde que podía, fui al Festival Iberoamericano de Teatro. Soy formada en el festival, con los miles de talleres de todas las compañías de todo el mundo”, comenzó diciendo Camelo en un video publicado en sus cuentas de TikTok e Instagram.

“Resulta que, durante toda mi vida, siempre compré el abono, siempre me gasté mi plata en eso. Mi mamá, en el colegio, cuando yo no tenía dinero, ese era mi regalo de Navidad, el abono de teatro”, continuó recordando Cony Camelo. Además, comentó que luego participó como actriz, “ya me tocó el declive, donde ya no pagaban, quedaron debiéndole a medio mundo. Eso fue un enredo, demandas, en fin”, agregó.

Cony Camelo indicó que este año, cuando empezaron a revivir el festival, la contactaron de la organización para darle la oportunidad de asistir a las obras de su preferencia. “(...) me dijeron: ‘Cony, tú que eres una influencer de teatro, tú que vas a teatro, queremos darte este all access para que lo cambies por un abono, escojas tus obras’ ... y yo feliz, hice la investigación, me vi todos los tráilers, escogí los horarios (...) mandé una semana antes y, efectivamente, (le dijeron) todo listo”.

Según comentó la actriz en su relato, los primeros dos días todo marchó según lo planeado, sin embargo, las funciones no estaban llenas, había puestos libres, por lo que su misión era convocar a las personas para que asistieran a las obras del festival.

“Pues resulta que el festival comenzó a vender”, puntualizó Camelo. Posteriormente, le informaron que no había más boletas para ella. A pesar de que había pedido sus accesos con diez días de antelación, la respuesta que le daban era la misma: “está lleno y no hay boletería”.

“Me parece superfeo de parte del Festival Internacional de Teatro que nos usen de esa manera, que hayamos hecho nuestra labor y de alguna manera nuestro canje tácito de invitar a la gente, de que la gente se entusiasmara con ir a teatro y, una vez se llenan las salas, venden su boletería, nosotros somos de segunda y no nos tienen en cuenta y no nos respetan”, expresó Cony Camelo.

“Yo le pido al Festival Internacional de Teatro que respete a los actores de teatro, que respete a los artistas, es que este festival era nuestro, este festival, gracias por revirarlo, era de los artistas”, agregó.

Finalmente, Camelo aseguró que sintió cómo “pasaron por encima de ellos”. No obstante, aclaró que, seguramente, “no es el caso de todos, hay unas obras que están maravillosas, actores a los que los están tratando maravilloso, pero no es la mayoría. Entonces, yo sí pido que respeten, chicos, respeten y vuelvan un poco a la ética de respetar al artista en este país, por favor”.

Varios internautas respondieron al video publicado por Cony Camelo, entre ellos la actriz María Adelaida Puerta, quien escribió: “¡Indignante! He escuchado esta misma historia varias veces esta semana. Usan a los artistas para atraer gente a las salas y ya apenas empiezan a tener público dejan por fuera a los artistas que les ayudaron. Respeten por favor”.

El actor Rodrigo Candamil también comentó en el video de Cony Camelo y calificó lo sucedido como una “falta de respeto”.