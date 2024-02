¿Cómo pedirle a Dios por la salud de una persona enferma?

Salmo 41 para pedir por una persona enferma

3. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor; ablandará su cama en la enfermedad. 4. Yo dije: Oh Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado.

7. Reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen; contra mí traman el mal, diciendo: 8. Una pestilencia se ha apoderado de él; el que cayó en cama no volverá a levantarse. 9. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, balzó contra mí el calcañar.

10. Mas tú, oh Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré su pago. 11. Por esto sé que te complaces en mí, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. 12. En cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre.