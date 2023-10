El poderoso salmo para curarse de enfermedades relacionadas con la visión

Estos casos no afectan solamente a los pacientes, por el contrario, su círculo más cercano, incluyendo familiares, deben cambiar ciertas rutinas que realizaban con normalidad, complicando las dinámicas y sus roles en la sociedad.

El salmo 6 se suele usar específicamente a la hora de suplicar por algo que la persona cree con todo su corazón que merece por parte de Dios, por lo que es importante recalcar que no se debe tener duda o desfallecer al respecto de las decisiones que las divinidades toman para la vida de la humanidad.

Adicionalmente, no se le debe reclamar a las mismas por los problemas atravesados, simplemente se les debe hablar de entendimiento y aceptación a la hora de pedir la ayuda que necesita, y a pesar de que la respuesta o los cambios no llegan tan rápido como algunas personas lo esperan, la respuestas siempre llegarán al corazón de los creyentes.

Salmo 6 – Para curarse de enfermedades de los ojos

2 Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación.